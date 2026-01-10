Maltempo in Calabria, Anas impegnata per garantire sicurezza sulle strade

3 minuti per la lettura

Anas è impegnata senza sosta per garantire la sicurezza e la transitabilità delle strade in Calabria vessata dal maltempo. Verifiche in corso anche a seguito della scossa di terremoto

Mezzi e uomini di Anas sono impegnati senza sosta sulle strade di competenza sull’intera rete regionale, al fine di garantire la piena transitabilità e la sicurezza della circolazione in una fase caratterizzata da severe e persistenti condizioni di turbolenza meteorologica.

In particolare, proseguono le attività invernali di sgombero neve e prevenzione della formazione di ghiaccio lungo l’intero tracciato in provincia di Cosenza lungo SS 107 “Silana Crotonese”, nei tratti montani e ai valichi maggiormente esposti, tra cui il valico della Crocetta e il valico di Fago del Soldato.

MEZZI SGOMBRANEVE, SPARGISALE E PRESIDI COSTANTI

Squadre Anas sono impegnate anche lungo la SS 108 bis “Silana di Cariati”, nei tratti compresi tra Colosimi e Lorica/San Giovanni in Fiore, dove sono in azione mezzi sgombraneve e spargisale per fronteggiare le precipitazioni nevose.

Nel corso della notte, effettuati ulteriori interventi effettuati sulla SS 108 bis ‘Silana di Cariati’, nei tratti compresi tra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Aprigliano, con l’impiego continuo di uomini e mezzi per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione.

Squadre operative sono inoltre impegnate sulla SS 504 nel tratto Mormanno Papasidero, sulla SS 283 in corrispondenza del valico di Fagnano, sulla SS 278 al valico di Potame e sulla SS 19 tra il valico di Piano Lago e Bivio Corrado, dove le condizioni meteo richiedono un presidio costante della rete stradale.

Sgombraneve in azione nella giornata di ieri anche sulla NSA 572 “di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, sulla SS 182 “Delle Serre Calabre” e sulla SS 713 “Trasversale delle Serre”, nei tratti compresi tra i comuni di Serra San Bruno, Mongiana, Nardodipace, Simbario e Torre di Ruggiero, tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro.

Attualmente, lungo la NSA 572 sono in corso interventi di rimozione di alberi e rami presenti sulla carreggiata, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.

MESSA IN SICUREZZA E MONITORAGGIO COSTANTE DELLE STRADE

Dalle prime ore di questa mattina, personale e mezzi Anas sono operativi anche lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra Mormanno e Lauria, per attività di monitoraggio e assistenza alla viabilità in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Nel corso delle ultime ore, effettuati numerosi interventi di rimozione di detriti a seguito di smottamenti delle scarpate stradali registrati in diversi punti della rete, causati dalle forti piogge e dalla caduta di alberi sulla carreggiata. Contestualmente, si è proceduto alla rimozione e messa in sicurezza di alberature pericolanti, nonché di impianti pubblicitari e segnaletici divelti, a causa delle intense raffiche di vento che stanno interessando in particolare il versante tirrenico.

È inoltre in corso un monitoraggio continuo delle tratte stradali maggiormente esposte all’azione delle mareggiate, con particolare attenzione alla SS 18 “Tirrena Inferiore”, nel tratto ricadente in località Campora San Giovanni, nel Comune di Amantea, dove il personale Anas presidia costantemente la situazione al fine di prevenire criticità e garantire la sicurezza dell’utenza.

Dalle prime ore dell’alba, infine, il personale Anas è impegnato anche nelle verifiche di rito sulla rete stradale a seguito della scossa di terremoto registrata nelle scorse ore.

LE NORME DI SICUREZZA

Anas ricorda inoltre l’obbligo, nei tratti interessati da precipitazioni nevose o rischio di formazione di ghiaccio, di avere a bordo le catene da neve o di essere dotati di pneumatici invernali conformi alla normativa vigente e raccomanda agli utenti la massima prudenza, di informarsi preventivamente sulle condizioni della viabilità e di attenersi alle indicazioni del personale su strada e alla segnaletica in atto.

Anas, società Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).