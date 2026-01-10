Maltempo in Calabria, la situazione e gli interventi sul territorio

2 minuti per la lettura

Calabria colpita da una grave ondata di maltempo, ecco gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio regionale

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione, i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente.

La situazione complessiva, aggiornata alle ore 14:30 vede 31 interventi attualmente in corso e 60 interventi in attesa di espletamento.

LEGGI ANCHE: Maltempo in Calabria, Anas impegnata per garantire sicurezza sulle strade

LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO

Cosenza

Sono 13 gli interventi in atto, 20 in attesa di espletamento. Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è impegnata per la rimozione di un albero abbattutosi sulla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, direzione sud, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità. Alle ore 18, i vigili comunicano che il transito veicolare nel tratto di strada chiuso per l’abbattimento dell’albero, è stato riaperto parzialmente e risulta attualmente consentito su una sola corsia.

Numerosi gli interventi sul territorio di Cosenza dove, a causa del maltempo, è stato attivato anche il sistema comunale di emergenza

Catanzaro

Sono 8 gli interventi in atto, 33 in attesa di espletamento. Numerosi gli interventi nel comprensorio Lametino per alberi abbattuti da forti raffiche di vento nonché antenne, cartelloni ed insegne divelte. Per le mareggiate, torna l’allarme inondazioni a Nocera Terinese.

Per far fronte alle numerose richieste di intervento pervenute a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, i Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Cosenza hanno provveduto a potenziare il dispositivo ordinario di soccorso, richiamando in servizio personale libero dal turno.

Vibo Valentia

Sono 2 gli interventi in atto e uno in attesa di espletamento

Reggio Calabria

Sono 6 gli interventi in atto, 4 in attesa di espletamento

Crotone

Sono 2 interventi in atto, 2 in attesa di espletamento

Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta per fronteggiare le criticità segnalate, garantendo assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza delle aree interessate.