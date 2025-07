A Crotone arriva Olivares: il più grande murale d’Europa con tappi di plastica

2 minuti per la lettura

Murale a Crotone da oltre 60 metri dell’artista venezuelano Olivares realizzato con tappi di plastica: sarà il più grande d’Europa

CROTONE – Crotone avrà un nuovo murale. attualmente in fase di realizzazione. Sarà, però, un’opera diversa da quelle che già abbelliscono diverse aree della città, grazie ad artisti anche di fama internazionale. Il murale in fase di realizzazione è quello ideato da Oscar Olivares, è interamente fatto con tappi di plastica ed è il più grande d’Europa, nel suo genere.

Le opere di Olivares realizzate con materiali di riciclo

L’artista venezuelano Oscar Olivares, «celebre per le sue straordinarie composizioni realizzate esclusivamente con materiali riciclati, in particolare tappi di plastica» è da qualche giorno in città per portare a termini l’iniziativa che è promossa dal Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze (Ccbbrr) di Crotone e finanziata da Akrea S.p.A., azienda attiva nella gestione dei servizi ambientali in città.

L’opera vede l’utilizzo di 80.000 tappi di plastica riciclati raccolti, che sono stati raccolti nell’arco di due anni dalla comunità crotonese e serviranno per realizzare un’opera di 60 metri quadrati.

Un’attività, dunque, che unisce l’arte alla sostenibilità ambientale.

I suoi lavori presenti in diverse parti del mondo

«Oscar Olivares – si legge in una nota del Comune di Crotone – classe 1996, è un artista e attivista ambientale conosciuto a livello internazionale per i suoi murales ecologici. Con sede in Venezuela, ha trasformato migliaia di tappi di plastica in opere colorate che raccontano storie di speranza e rinascita. I suoi lavori, presenti in diversi Paesi nel mondo, promuovono un potente messaggio di riuso creativo e impegno civico».

Murale di Olivares con tappi di plastica: iniziativa a cura del Consiglio comunale dei ragazzi di Crotone

La sua opera è stata presentata, nei giorni scorsi, in una conferenza stampa alla presenza della presidente del Ccbbrr Dalila Venneri, l’assessore alle Politiche Giovanili Filly Pollinzi, la sindaca del Ccbbrr Antonella Funaro, il vicesindaco Ugo Torromino, il consigliere comunale baby Pietro Manfredi, il presidente di Akrea S.p.A.,Alberto Padula e Girolamo Parretta, presidente del Circolo Ibis per l’Ambiente. «Questo murale – ha detto la presidente Venneri – è la prova che la bellezza può nascere da materiali di scarto potenzialmente inquinanti se non differenziati, come tappi di plastica».

L’opera realizzata da Olivares

Il murale a Crotone, Olivares: “Non solo opera artistica ma anche messaggio educativo”

Per Olivares, «il murale non rappresenta solo un’opera artistica, ma un messaggio educativo potente, capace di coinvolgere grandi e piccoli. Un esempio concreto di come il riuso dei materiali di scarto possa generare valore, ispirazione e senso di appartenenza».

L’inaugurazione ufficiale dell’opera sarà comunicata al termine della realizzazione, prevista entro 15 giorni. Tutti i cittadini sono invitati a visitare il cantiere creativo per vedere dal vivo l’artista all’opera.