Crotone, danneggiato il camper dei volontari che distribuì pasti dopo il naufragio

CROTONE – È stato danneggiato da persone ignote un automezzo di proprietà della cooperativa sociale Kroton Community che offre sostegno alle persone bisognose della città. In particolare i volontari della cooperativa ogni sera, grazie al sostegno di imprenditori e gente comune, distribuiscono pasti caldi a migranti e cittadini in difficoltà e negli ultimi 15 giorni hanno assistito anche i parenti delle vittime del naufragio di Cutro.

Al camper della cooperativa è stato distrutto il parabrezza mentre era parcheggiato in una via della città ma appena si è diffusa la notizia alcuni cittadini hanno provveduto a farlo riparare a proprie spese.

Sull’accaduto l’Amministrazione comunale ha espresso “profonda amarezza” sottolineando che si tratta di “un gesto ignobile che contrasta con la grande prova di sensibilità che l’intera comunità crotonese ha sempre dimostrato non solo in queste ultime settimane. Purtroppo esistono esigue minoranze che non hanno nessun rispetto e nessuna morale e che fanno emergere in questi gesti ignobili tutta la loro idiozia”. Sindaco e giunta comunale hanno espresso vicinanza ai volontari “e l’invito a proseguire nella loro meritoria attività”.