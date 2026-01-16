Arbitro aggredito: l’Academy Crotone ritira la squadra, il calciatore rischia il Daspo

2 minuti per la lettura

Arbitro aggredito a Crotone al termine della partita di prima categoria, società Academy ritira la squadra per motivi etici e il calciatore rischia il Daspo.

CROTONE – Una domenica di sport, quella vissuta l’11 gennaio 2026, trasformata in un caso di cronaca nera. Al termine di un incontro del campionato di Prima Categoria, tra Academy Crotone e Città di Cirò Marina, il giovane direttore di gara è stato aggredito da un calciatore mentre rientrava negli spogliatoi. Un episodio che ha portato non solo all’intervento dei Carabinieri e a pesanti sanzioni penali, ma anche a una decisione senza precedenti da parte della società coinvolta.

L’AGGRESSIONE E L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone sono intervenuti prontamente presso l’impianto sportivo comunale. Secondo la ricostruzione, un calciatore ha colpito l’arbitro provocandogli lesioni che hanno richiesto cure mediche. Grazie alla tempestività dei Carabinieri, l’autore del gesto è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate ai danni di un incaricato di pubblico servizio. Contestualmente, il calciatore è stato segnalato all’Autorità competente ai fini dell’adozione del provvedimento di Daspo, quale misura preventiva volta a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico negli eventi sportivi.

CROTONE ARBITRO AGGREDITO DELL’ACADEMY CROTONE RITIRA SQUADRA

La risposta della società Academy Crotone non si è fatta attendere ed è stata drastica. In un comunicato ufficiale firmato dalla dirigenza, il club ha espresso la più totale condanna per l’accaduto, annunciando il ritiro immediato della Prima Squadra dal campionato. «La violenza rappresenta una linea di condotta che l’Academy Crotone rigetta con forza. È un comportamento che non appartiene alla nostra storia né ai valori che, come scuola calcio, difendiamo ogni giorno». La società ha motivato la scelta come un atto di responsabilità necessario per dare un segnale forte ai giovani del settore giovanile: «Non possiamo tollerare che il nome della nostra Academy sia associato a condotte distanti dalla nostra etica. L’esempio e i fatti devono prevalere sulle parole».

SOLIDARIETÀ E LEGALITÀ

Quindi: «Alla luce di quanto accaduto, la Società intende: prendere formalmente le distanze da ogni episodio di violenza verificatosi. Porgere le più sincere scuse al Direttore di Gara, alle Istituzioni calcistiche e a tutti gli appassionati di questo sport. Comunicare il ritiro immediato della Prima Squadra dal Campionato di Prima Categoria. Quest’ultima è una decisione sofferta e dolorosa, ma ritenuta necessaria. Crediamo fermamente che l’esempio e i fatti debbano prevalere sulle parole. L’Academy Crotone proseguirà con rinnovato impegno la propria attività nel settore giovanile. Continueremo a insegnare calcio con amore e passione, con l’unico obiettivo – scrivono dalla Dirigenza Academy Crotone – di far crescere i calciatori di domani in un ambiente sano, dove il divertimento e il rispetto delle regole restino sempre al primo posto».