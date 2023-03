Crotone, due pistole nascoste in un sacco sequestrate dalla Polizia

1 minuto per la lettura

CROTONE – La squadra mobile di Crotone ha rinvenuto nel quartiere Margherita una pistola semiautomatica calibro 7.65, con matricola punzonata, completa di serbatoio contenente 7 cartucce, nonché un bilancino elettronico di precisione e 7 involucri contenenti complessivamente 38 grammi di eroina.

Il materiale era contenuto all’interno di un sacco interrato nei pressi di una abitazione, e al momento è stato sequestrato a carico di ignoti.

Nel quartiere Acquabona, le attività della squadra mobile hanno consentito di rinvenire un’altra pistola semiautomatica, nonché un bilancino elettronico e un involucro contenente un grammo di eroina. GIl materiale rinvenuto è stato sequestrato, al momento a carico di ignoti, per cui sono in corso attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per individuare i responsabili della detenzione dello stupefacente e delle armi.

Nei posti di blocco istituiti in varie zone della città dagli agenti delle volanti, sono stati controllati complessivamente 123 veicoli, identificate 230 persone, rilevate 4 infrazioni al codice della strada, e rinvenute 3 dosi di cocaina, in possesso di altrettanti assuntori, i quali sono stati segnalati al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.