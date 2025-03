Operazione antidroga: smantellata piazza di spaccio a Crotone

2 minuti per la lettura

Operazione antidroga a Crotone: tra i quartieri Fondo Gesù e Acquabona e il centro storico i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio

CROTONE – Ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo sono stati sequestrati nelle ultime ore dalle forze di polizia nel corso di diverse operazioni finalizzate a debellare il fiorente mercato della droga in città. I carabinieri della sezione radiomobile del comando provinciale di Crotone nel corso di un controllo nel popolare quartiere Fondo Gesù, da anni epicentro dello spaccio di stupefacenti, hanno rinvenuto nel vano seminterrato di un immobile cinque panetti di hashish per un totale di 2,5 kg.

Gli stessi militari, in seguito a un servizio di osservazione, hanno scoperto una cassetta postale priva di serratura di un immobile del centro cittadino che veniva utilizzata come deposito volante degli spacciatori: all’interno c’erano 30 dosi di cocaina che di volta in volta venivano prelevate dai pusher per soddisfare le richieste dei consumatori. La polizia di Stato ha arrestato un 30enne crotonese, da tempo osservato per la sua attività di spaccio di stupefacenti trovato in possesso di eroina e cocaina. Dopo una serie di pedinamenti e osservazioni, gli agenti della squadra Volanti hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo ubicata nel centro storico cittadino alla quale è annesso un piccolo giardino. Proprio nel giardino sono stati rinvenuti 92 grammi di eroina e 50 grammi di cocaina.

Nel corso della stessa operazione gli agenti delle Volanti, supportati da quelli della squadra Mobile, hanno eseguito 8 perquisizioni domiciliari nel quartiere Acquabona, altra zona nevralgica per lo spaccio di stupefacenti, alla ricerca di armi e droga. Lo stesso luogo in cui in diverse occasione sono stati deferiti alcuni giovani per aver acceso fuochi pirici non autorizzati con l’intento di segnalare l’arrivo della sostanza stupefacente, evidentemente ispirandosi alla fiction Gomorra. Nella circostanza sono stati rinvenuti 7 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish