Blitz antidroga a Crotone: un arresto, denunce e sequestri

1 minuto per la lettura

Contrasto al traffico di stupefacenti: blitz antidroga a Crotone, nel rione Fondo Gesù, che ha portato all’arresto di un 51enne, svariate denunce e sequestro di sostanze e armi

CROTONE – Blitz antidroga portato a termine dalla polizia nel quartiere Fondo Gesù di Crotone, consentendo numerosi sequestri- tra droga e armi – , denunce e un arresto. Gli agenti della Questura di Crotone, su disposizione del questore Renato Panvino, hanno passato al setaccio diversi edifici del rione, effettuando sette perquisizioni domiciliari e portando a termine un arresto.

Nel mirino degli investigatori sono finiti persone già note alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di droga. L’operazione ha portato all’arresto di C.S., 51 anni, condannato in via definitiva a otto anni di reclusione e a una multa di 40 mila euro per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel 2017.

Durante le perquisizioni, i poliziotti della squadra Mobile e delle Volanti hanno scoperto oltre 3 chilogrammi di una sostanza ancora in fase di analisi, presumibilmente droga, nascosta con cura all’interno di vani contatori situati in palazzi popolari. Rinvenute, inoltre, munizioni calibro 921 nell’abitazione di S.L., 33 anni, e in altri luoghi non riconducibili a singoli individui. Infine, è stato denunciato un altro pregiudicato crotonese, T.P., 62 anni, trovato in possesso di 13 grammi di eroina.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano strategico per il contrasto del traffico di stupefacenti e della diffusione di armi clandestine, in linea con le direttive del procuratore della Repubblica Domenico Guarascio.