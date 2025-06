Crotone, furto d’identità via Spid: la Postale recupera lo stipendio rubato

1 minuto per la lettura

Crotone: la Polizia Postale recupera uno stipendio rubato con Spid clonata a una dipendente pubblica. Hacker avevano modificato l’Iban, ma l’intervento lampo ha salvato il denaro.

CROTONE – Un’operazione tempestiva della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Crotone ha permesso di recuperare l’intero stipendio sottratto a una dipendente pubblica. La vittima, insospettita dal mancato accredito della retribuzione, ha scoperto una frode complessa che sfrutta una vulnerabilità del sistema SPID, l’Identità Digitale pubblica.

La donna, preoccupata per il ritardo del proprio stipendio, ha verificato il portale NoiPA (il sistema del MEF per i pagamenti dei dipendenti pubblici), accorgendosi che l’IBAN registrato non era il suo. Dopo vani tentativi di bloccare il pagamento autonomamente, ha immediatamente contattato la Polizia Postale di Crotone.

IL CASO DELLO STIPENDIO RUBATO A CROTONE MENDIANTE CLONAZIONE DELLO SPID: DALL’IBAN MODIFICATO AL FURTO D’IDENTITÀ

Gli operatori, con prontezza investigativa, hanno intuito che un malintenzionato aveva attivato fraudolentemente un account SPID a nome della vittima, acquisendone l’identità digitale. Con queste credenziali illecite, l’hacker aveva avuto accesso al sistema NoiPA e, all’insaputa della dipendente, aveva modificato l’IBAN per dirottare lo stipendio su un conto estraneo.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno agito con rapidità. Acquisite le prime informazioni telefoniche, hanno avviato indagini che hanno permesso di ricostruire i passaggi del denaro, reso difficilmente tracciabile attraverso diversi trasferimenti. Grazie a questa ricostruzione, sono riusciti a bloccare i conti di destinazione e a “salvare” lo stipendio, riconsegnandolo alla legittima proprietaria. Le indagini proseguono ora per identificare e assicurare alla giustizia gli autori della truffa.