Crotone, sequestrato campeggio abusivo: denunciate 2 persone

1 minuto per la lettura

A Crotone, sequestrato campeggio abusivo nella foce del Neto, zona protetta. Denunciate due persone per deturpamento ambientale in un’area cruciale per il gruccione.

CROTONE – Una zona di inestimabile valore naturalistico, cruciale per la nidificazione del gruccione e altre specie protette, è stata trasformata in un camping abusivo, privo di qualsiasi autorizzazione. A scoprirlo sono stati i Carabinieri del Comando Carabinieri Tutela Forestale e dei Parchi del Nucleo di Crotone. Durante un’operazione volta a contrastare il fenomeno del campeggio illecito in aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

CROTONE, SEQUESTRATO CAMPEGGIO ABUSIBO E LE ACCUSE

Due le aree illegalmente adibite a campeggio e sequestrate cui all’interno sono state rinvenute roulotte, tavoli, sedie e amache. Denunciati due persone per una serie di reati. I reati contestati sono deturpamento di bellezze naturali, attività di gestione di rifiuti non autorizzata. E violazioni ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e del Testo Unico dell’Edilizia.

Le due aree interessate erano particolarmente delicate sotto il profilo naturalistico. La foce del fiume Neto, dove si sono concentrati i controlli, è infatti classificata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC). Questa designazione la rende un’area tutelata ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (2009/147/CE). Si tratta di uno degli ecosistemi avifaunistici più importanti della Calabria, di fondamentale rilevanza per la nidificazione, il transito migratorio e il riparo di numerose specie protette, tra cui il caratteristico gruccione.