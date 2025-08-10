1 minuto per la lettura

CROTONE – C’è anche il magistrato crotonese Pierpaolo Bruni, attualmente procuratore di Santa Maria Capua Vetere, tra i destinatari del Premio nazionale Ambiente e Legalità, promosso da Legambiente e Libera. Il riconoscimento è stato assegnato a magistrati, forze dell’ordine, ricercatori e personalità impegnate nella promozione della cultura della legalità e della pace, in un anno segnato da oltre 40.500 reati ambientali, in aumento del 14,4% rispetto al 2023. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta a Ripescia, in Toscana, nell’ambito di Festambiente 2025. Bruni, in particolare, è stato premiato per il sequestro e la demolizione di immobili abusivi legati alla camorra.

UN ALTRO PREMIATO CALABRESE

Tra i premiati anche un altro calabrese, Andrea Carnì, ricercatore e saggista originario di Caulonia, per l’indagine sulle “navi dei veleni” e il caso De Grazia. “Cose Storte. Documenti, fatti e memorie attorno alle navi a perdere”, il titolo del libro del dottorando dell’Università di Milano.

Il magistrato crotonese, già in servizio alla Dda di Catanzaro, ha condotto peraltro molte inchieste su temi ambientali anche quando era procuratore a Paola e sostituto a Crotone. Era, tra l’altro, il titolare dell’inchiesta che portò al sequestro dei siti contaminati in seguito all’attività delle fabbriche dismesse e ancora oggi al centro di polemiche per la mancata bonifica di Crotone.

LEGGI ANCHE: Premio Aurunco a Montepaone, tra i destinatari la magistrata Briguori – Il Quotidiano del Sud