Cropani, maxi furto nel bene confiscato ai clan divenuto Parco di educazione stradale

2 minuti per la lettura

Cropani, furto di bici e veicoli nel bene confiscato al clan Trapasso di San Leonardo di Cutro e trasformato in Parco di educazione stradale

CROPANI – Ad accorgersi del misfatto è stato un bimbo di 13 anni. Uno degli alunni impegnati nelle attività didattiche che da anni ruotano attorno al Parco di educazione stradale di Cropani, in cui è stato trasformato un bene confiscato al clan Trapasso di San Leonardo di Cutro. Lo gestisce con caparbietà l’associazione “Amici del tedesco” di Crotone. Il Parco è stato letteralmente svaligiato. I soliti ignoti hanno divelto la recinzione metallica, hanno danneggiato le videocamere e poi hanno sfondato il vetro di una finestra. Quindi si sono introdotti nei locali. Hanno rubato tutto quello che potevano. Bici nuove ancora in scatola, veicoli, monopattini e hard disk dell’impianto di sorveglianza. Infine, hanno lasciato anche un pensierino. La popò sul sedile di una macchinina elettrica.

«SEGNALE CHIARO»

«Ci sembra un segnale molto chiaro», osserva il presidente dell’associazione, Loris Rossetto. Ma chi ha compiuto il raid non otterrà l’effetto sperato. «La nostra specialità come associazione – spiega Rossetto – è quella del maratoneta. Noi non facciamo inaugurazioni e poi chiudiamo. Noi siamo quelli che arrivano sino alla fine e non mollano. Grazie all’associazione Ginevra che ci ha dato subito solidarietà, grazie al sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, che si è subito dichiarato pronto a sostenerci. Grazie ai tantissimi messaggi di solidarietà».

RUBARE AI BAMBINI

Il danno, però, è stato fatto soprattutto ai bambini che utilizzano il parco. «Rubare ai bambini – dice ancora Rossetto – non è da coraggiosi. Il parco di educazione stradale è stato realizzato in un bene confiscato a Cropani otto anni fa grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud e Fondazione Vismara. Da allora migliaia di giovani hanno imparato le regole del codice della strada ed interiorizzato l’idea che il rispetto delle regole è vantaggioso. Abbiamo avuto ospiti da tante nazioni europee, persino dalla Svezia».

VALANGA SOLIDALE

Immediate le reazioni di solidarietà. Una mamma di Cropani ha detto, rivolgendosi ai volontari dell’associazione crotonese, di essere «ferita nel profondo come cittadina, come madre e come testimone della bellezza e della rinascita che avete innalzato». Per qualsiasi cosa io sono al vostro fianco. Ma è una valanga di attestati di solidarietà. «Questa è la Calabria in cui crediamo», dice ancora Rossetto. La sua associazione gestisce un altro bene confiscato a San Leonardo di Cutro, tolto alla cosca Mannolo-Zoffreo.