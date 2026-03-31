Crotone, sparano 22 colpi a salve davanti a una scuola, 4 giovani bloccati e denunciati

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Scena alla Gomorra davanti a una scuola di Crotone, 4 ragazzi bloccati e denunciati per i colpi a salve mentre si faceva lezione

CROTONE – Quattro giovani a bordo di un’autovettura, armati di pistole a salve, hanno sparato 22 colpi in aria davanti all’istituto di istruzione superiore “Ciliberto–Lucifero”. La scena alla “Gomorra” si è materializzata intorno alle 11, di oggi, martedì 31 marzo 2026, mentre gli studenti facevano lezione. Immediata la segnalazione alla sala operativa della Questura, che ha avviato il piano di ricerca predisposto dal questore Renato Panvino. Gli agenti della Squadra Mobile e i loro colleghi della Squadra Volante e della polizia stradale hanno svolto serrati controlli bloccando anche le arterie di ingresso e di uscita della città.

I CONTROLLI

Durante questi servizi, una delle pattuglie della Squadra Mobile ha individuato un’autovettura BMW “Serie 4” con a bordo i giovani, subito fermati. I poliziotti hanno rinvenuto all’interno di un borsello nella disponibilità di uno dei passeggeri una pistola a salve munita di caricatore contenente 4 proiettili. Altri due passeggeri avevano addosso quattro proiettili inesplosi. Nel cofano sono state rinvenute altre 2 pistole a salve di cui una contenente 4 proiettili e l’altra con 5 proiettili.

LE INDAGINI

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura guidata da Domenico Guarascio, sono volte a far chiarezza sull’episodio che non può essere catalogato come una semplice bravata. Al momento gli investigatori stanno valutando diversi scenari non escludendo la pista legata al traffico delle sostanze stupefacenti. I quattro, poco più che maggiorenni e provenienti dalla provincia, sono stati denunciati in stato di libertà.