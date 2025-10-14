Operazione Saulo, colpo al “locale” di ‘ndrangheta di Cirò con 21 arresti

1 minuto per la lettura

Blitz dei carabinieri e della Dda contro il “locale” di Cirò, l’operazione Saulo fa luce su un omicidio di 22 anni fa

CIRÒ MARINA – Colpo al “locale” di ‘ndrangheta di Cirò con 21 misure cautelari e luce su un omicidio compiuto nel 2003, quello di Francesco Mingrone. Operazione “Saulo”, l’hanno chiamata, con riferimento a un episodio cruciale nella storia della Chiesa cattolica, quello della conversione di Paolo che si trasforma da persecutore ad apostolo. I carabinieri del Comando provinciale di Crotone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro. Diciotto le persone finite in carcere, tre quelle sottoposte all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le organizzazioni criminali aggredite sono, oltre al “locale” di Cirò, le ‘ndrine collegate di Strongoli e Cariati.

LE ACCUSE

Tra le accuse per gli indagati, a vario titolo, quelle di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, turbativa d’asta, danneggiamento, ricettazione e reati in materia di armi. Le misure sono state eseguite nelle province di Crotone, Taranto e Bologna. Ad alcuni indagati il provvedimento è stato notificato in carcere. Nella fase esecutiva i carabinieri di Crotone si sono avvalsi della collaborazione dei loro colleghi dei Comandi provinciali di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto e Bologna, del Nucleo Cinofili, dell’VIII Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia.

I NOMI

Ecco i nomi degli indagati.

In carcere: Claudio Adorisio. Francesco Amantea. Ercole Anania. Martino Cariati. Cataldo Cornicello. Franco Cosentino. Cataldo Cozza. Giancarlo Dell’Aquila. Orlando Genovese. Enrico Miglio. Mario Morrone. Francesco Murano. Domenico Pace. Basilio Paletta. Vinenzo Giuseppe Pignola. Giuseppe Spagnolo. Amedeo Tesoriere. Salvatore Tesoriere.

Obbligo di dimora: Francesco Cariati. Luca Cariati. Cataldo Miglio.