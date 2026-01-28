Cotronei, pista da sci trasformata in discoteca a Villaggio Palumbo: 9 denunce

2 minuti per la lettura

Pista da sci trasformata in discoteca a Villaggio Palumbo, intervengono i carabinieri di Cotronei: nove denunce.

COTRONEI – Nove denunce per una pista da sci trasformata in discoteca con l’afflusso di duemila persone senza vie di fuga. Al termine di un’immediata attività d’indagine, i carabinieri di Cotronei hanno deferito in stato di libertà nove persone per i fatti del 25 gennaio scorso nella località Villaggio Palumbo. Le indagini avrebbero consentito di accertare che organizzatori dell’evento, gestori dell’impianto di risalita e proprietari dell’area avevano promosso un “après-ski”, con accesso a pagamento di oltre duemila persone. Un evento che avrebbe trasformato l’impianto sciistico e la pista da sci in luogo di pubblico spettacolo.

CARENZE DI SICUREZZA E AUTORIZZATIVE

L’iniziativa sarebbe stata realizzata in assenza della licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, senza il preventivo e obbligatorio parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e in mancanza dei requisiti minimi di sicurezza, solidità e capienza. In particolare, i carabinieri hanno accertato che l’area risultava strutturalmente inidonea ad accogliere un evento di tale portata. Alcune persone sono peraltro rimaste sospese nella seggovia per un malfunzionamento dell’impianto ma l’emergenza è rientrata senza gravi conseguenze, a parte un po’ di spavento.

LE ACCUSE

L’area, secondo la ricostruzione dei carabinieri, non disponeva di un’adeguata illuminazione, di idonee vie di fuga né di presidi di emergenza e sistemi di controllo. Così sarebbe stato consentito l’accesso indiscriminato di numerose persone presso la vetta dell’impianto sciistico, con conseguente concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Gli indagati sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Crotone per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e violazioni al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.