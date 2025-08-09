2 minuti per la lettura

Minaccia di fare una strage di carabinieri a Cotronei mentre i parenti tentano di impedire il suo arresto, finiscono in carcere in tre

COTRONEI – “Vi ammazzo”. “Metto a fuoco Villaggio Palumbo”. “Se mi arrestate faccio una strage”. “Faccio venire quattro zingari da Crotone e vi ammazzo tutti”. “Siete dei venduti”. Queste le minacce che il 62enne Antonio Gelfo avrebbe rivolto ai carabinieri della Stazione di Cotronei, mentre stavano eseguendo un ordine di carcerazione nei suoi confronti. Gli avrebbero dato man forte il figlio Alessandro, di 35 anni, e il fratello Maurizio, di 55, nel tentativo di impedire l’esecuzione del provvedimento.

TENTATIVO DI FUGA

I due, con atteggiamento aggressivo e ostile nei confronti dei militari, li avrebbero spintonati e, approfittando di un momento concitato, avrebbero aperto la portiera dell’autovettura di servizio nel tentativo di agevolare la fuga dell’arrestato. La pronta reazione dei carabinieri, che hanno agito con fermezza e professionalità, ha impedito che l’azione di disturbo producesse effetti, impedendo ai congiunti di liberare l’arrestato. Dopo che con fatica i carabinieri hanno fatto entrare all’interno del veicolo di servizio l’arrestato, il figlio e il fratello si sono messi su un’auto all’inseguimento dei militari fino alla caserma.

ARRESTI DAVANTI AI TURISTI

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati dichiarati in stato di arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, a tre militari intervenuti, gli indagati avrebbero procurato lesioni guaribili da sette a dieci giorni. La scena si è materializzata a Villaggio Palumbo, una delle località turistiche maggiormente frequentata nella provincia di Crotone, davanti a numerose persone. Il giudice del Tribunale di Crotone ha convalidato gli arresti su richiesta del pm Umberto Iurlaro. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Sergio Rotundo e Roberto Coscia.