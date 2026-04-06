Isola, nipote accoltella zio durante una lite a Pasquetta: l'uomo è grave

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Lite familiare nella contrada Le Cannella di Isola Capo Rizzuto, per questioni di vicinato nipote accoltella lo zio ora in gravi condizioni.

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE)– Nervi tesi come lame nella contrada Le Cannella di Isola Capo Rizzuto, la mattina di Pasquetta. Un nipote avrebbe accoltellato a un fianco lo zio durante una lite per questioni di vicinato. L’aggressore è scappato subito dopo il fattaccio. Il ferito, in gravi condizioni, è Adriano Mancuso, allevatore 58enne, che lavora in un’altra regione ed era rientrato per le vacanze pasquali. L’alterco sarebbe da inquadrare in un contesto di cattivo vicinato. I rancori tra due famiglie si protraevano da tempo, da quanto è stato possibile apprendere. I sanitari del 118 sono intervenuti con l’elisoccorso. Hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove è stato sottoposto a un delicato intervento. La prognosi è riservata.

LE INDAGINI

Durante la lite il giovane avrebbe estratto un coltello colpendo lo zio al fianco sinistro. L’arma non è stata rinvenuta dai carabinieri, intervenuti con diverse pattuglie. I militari stanno svolgendo accertamenti serrati, alla ricerca del presunto aggressore. Potrebbe scattare un provvedimento restrittivo nelle prossime ore. Gli investigatori stanno sentendo vari testimoni per ricostruire l’esatta dinamica del ferimento e risalire al movente alla base dell’aggressione.