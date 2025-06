2 minuti per la lettura

In vista dell’udienza in Cassazione per il naufragio di Cutro lo scafista Ufuk sostiene che lui dormiva mentre i passeggeri affondavano

Dormiva mentre un centinaio di migranti morivano annegati. Almeno questo sostiene nel ricorso in Cassazione la difesa di Gun Ufuk, lo scafista turco condannato anche in Appello a 20 anni di reclusione dopo essere finito sotto accusa nel processo col rito abbreviato per il tragico naufragio avvenuto a Cutro nel febbraio 2023. Un ricorso che, secondo il sostituto procuratore generale Marco Dall’Olio, va respinto anche perché «del tutto contrariamente alle risultanze testimoniali, e del tutto contrariamente ad ogni logica» l’imputato afferma appunto che stava dormendo mentre si materializzava un dramma di proporzioni immense.

SENTENZE CONFORMI

Secondo il pg, la ricostruzione accusatoria, avvalorata da due sentenze conformi, non può essere messa in discussione dall’assoluzione in primo grado di tre coimputati del rito ordinario per una delle accuse, quella di disastro colposo. «A differenza di quanto sostiene la difesa ricorrente, e così come riferito da tutti o quasi i testimoni, Ufuk non solo non era un semplice meccanico, ma era uno degli skipper del viaggio», scrive il pg nella sua memoria.

NAUFRAGIO, L’ACCUSA

L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Andrea Falcone, avrebbe curato il trasbordo dalla prima alla seconda imbarcazione. Dalla Luxury 2, che ebbe un’avaria al motore, al caicco Summer Love, affondato dopo l’urto contro la maledetta secca a cento metri dalla spiaggia di Steccato. Il magistrato rileva, nella sua requisitoria, che Ufuk, secondo alcuni migranti, è stato accanto all’altro skipper, poi deceduto, anche al momento del naufragio. «Essi hanno pertanto, inequivocabilmente, congiuntamente – secondo la condivisibile ricostruzione dei giudici di merito – preso la decisione di virare per allontanarsi, peraltro coerentemente con la condotta tenuta nel corso di tutta la traversata – scrive il pg – E che essi non sapessero dell’altezza dei fondali è del tutto irrilevante, o meglio, al contrario, prova ulteriore del loro profilo di colpa».

I COIMPUTATI

Ufuk non è l’unico imputato che ha scelto il rito abbreviato fra quanti sono accusati di aver provocato l’affondamento del caicco. Vent’anni sono stati inflitti anche al siriano Mohamed Abdessalem, presunto timoniere dell’imbarcazione, rintracciato successivamente. Ufuk e Abdessalem si aggiungono ad altri tre fermati nell’immediatezza: il turco, Sami Fuat, ritenuto il capitano, e due facilitatori pakistani, Khalid Arslan, e Ishaq Hassnan (dichiaratosi inizialmente minorenne ma poi smascherato), condannati a pene da 11 a 16 anni nel processo col rito ordinario celebratosi dinanzi al Tribunale penale di Crotone.

NAUFRAGIO DI CUTRO, LE VITTIME

Familiari delle vittime e sopravvissuti sono difesi dagli avvocati Nicola Colacino, Gianfranco d’Ettoris, Salvatore Rossi, Roberto Stricagnoli, Barbara Ventura, Francesco Verri, Pietro Vitale. Ministero dell’Interno e Regione Calabria dall’avvocatura dello Stato.