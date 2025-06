Strage di Cutro, Consap e Ministeri tentano di sfuggire a obblighi risarcitori ma restano nel processo

4 minuti per la lettura

Lo Stato (Consap e due Ministeri) chiede di essere estromesso dal processo per la strage di Cutro ma la gup ammette i responsabili civili

CROTONE – Lo Stato ha tentato di tirarsi fuori una seconda volta dal processo per sfuggire a obblighi risarcitori nei confronti di un centinaio di migranti morti a Cutro in una gelida alba del febbraio 2023. Ma, stavolta, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la concessionaria di servizi assicurativi pubblici Consap, e i ministeri di Finanze e Infrastrutture restano, in qualità di responsabili civili, nel procedimento a carico di sei ufficiali imputati di omessi soccorsi.

La gup del Tribunale di Crotone Elisa Marchetto ha respinto la questione di nullità eccepita dall’avvocatura dello Stato perché i Ministeri sono stati regolarmente citati. E ha respinto la richiesta di estromissione di Consap avanzata dagli avvocati Roberto Borgogno e Stefano Zunarelli. Accolta, invece, la richiesta degli avvocati Francesco Verri e Barbara Ventura, che, in rappresentanza di familiari delle vittime, hanno depositato una nuova, articolata memoria per fronteggiare i super avvocati e professori schierati dallo Stato per scongiurare un precedente oneroso per le casse dello Stato.

RESPONSABILITÀ

Una questione, quella della responsabilità civile di Consap, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze alla quale fa capo il Fondo di garanzia per le vittime della strada e del mare, che era stata respinta nel processo agli scafisti, poi condannati in primo grado, per un cavillo formale, ovvero la mancata partecipazione all’incidente probatorio. La questione è stata riproposta dagli avvocati Verri e Ventura con sfumature diverse in quanto gli imputati avrebbero consentito, cooperando in maniera colposa con gli scafisti, che un natante non assicurato trasportasse migranti in condizioni di pericolo.

NATANTE

La tesi di Consap è che agli imputati non è contestato il trasporto dei passeggeri su un’imbarcazione priva di assicurazione, né la condotta di guida da cui è derivato il naufragio. Pertanto non ci sarebbe responsabilità del Fondo come responsabile civile. Gli avvocati Borgogno e Zunarelli hanno anche contestato la definzione giuridica di “natante” attribuita al caicco Summer Love. «Indiscutibile», hanno osservato, invece, nella loro memoria gli avvocati Verri e Ventura, che l’imbarcazione utilizzata per trasportare i migranti verso l’Italia, naufragata tragicamente nelle acque di Steccato di Cutro, sia un “natante” ai sensi dell’articolo 1 del Codice delle Assicurazioni private.

Lo attesta anche il rapporto di Frontex che segnalava l’unità di diporto alle autorità. «È noto che il natante a bordo del quale viaggiavano i migranti naufragati nelle acque era sprovvisto di copertura assicurativa e ha navigato indisturbato fino a schiantarsi nelle acque di Steccato di Cutro», rilevano gli avvocati ventura e Verri. «Ciò è potuto accadere a causa della negligenza, imperizia e imprudenza delle Autorità competenti e in particolare degli imputati», aggiungono.

REAZIONI

«La Consap subirà il giudizio (l’udienza preliminare per ora) insieme ai due Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze datori di lavoro dei militari imputati appartenenti alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza – ha detto l’avvocato Verri – Lo Stato – ha aggiunto – deve partecipare in prima persona a questo processo. È il senso della chiamata in giudizio da parte nostra di Consap e dei Ministeri».

PARTI CIVILI

Respinta la richiesta di costituzione di parte civile di una decina di familiari delle vittime che erano state raccolte tramite video inoltrati via Whatsapp agli avvocati Marco Bona, Stefano Bertone, Enrico Calabrese e non tramite procure speciali. I legali sostenevano che per i propri assistiti sarebbe stato pericoloso raggiungere l’ambasciata afghana.

Per la giudice è “inconferente” la richiesta di un rinvio pregiudiziale alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ritenuta “manifestamente infondata” anche l’invocata questione di legittimità costituzionale poiché la preclusione alla costituzione di parte civile nel processo penale non osta alla facoltà del danneggiato di far valere i propri diritti nella sede naturale, ovvero quella civile.

DIFESA

I familiari delle vittime sono rappresentati anche dagli avvocati Gianfranco D’Ettoris, Salvatore Rossi, Roberto Stricagnoli, Pietro Vitale. Sotto accusa quatto militari della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera. Li difendono gli avvocati Marilena Bonofiglio, Liborio Cataliotti, Giuseppe Di Renzo, Leone Fonte, Natale Polimeni, Sergio Rotundo. La difesa si era opposta alle costituzioni di parte civile tramite procure inviate tramite video su Whatsapp.