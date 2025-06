Crotone, minacce in aula al pm Rho

3 minuti per la lettura

La Prefettura di Crotone valuta misure di tutela per il pm Rho dopo un episodio di minacce durante il processo per le estorsioni a Marinella

CROTONE – Minacce in aula al pm Alessandro Rho. Sono quelle che avrebbe pronunciato l’imputato Maurizio Pugliese, ritenuto il capo di un’associazione mafiosa che sin dagli anni ’90 avrebbe soggiogato i residenti della suggestiva località Marinella di Isola Capo Rizzuto. Pugliese, collegato in videoconferenza dal carcere in cui è detenuto, facendo dichiarazioni spontanee, si è lamentato di essere stato indicato come “boss” dal pm in servizio alla Procura ordinaria di Crotone e applicato alla Dda di Catanzaro per questo e altri procedimenti.

«SI DIA UNA CALMATA»

«Gentilmente il pm si dia una mezza calmata, che io mi chiamo Maurizio Pugliese, non mi deve insultare più, perché io sto male. Altrimenti mi rivolgo al Ministero di Giustizia». Questa l’affermazione fatta dall’imputato nel reiterare una richiesta di scarcerazione immediata. Pugliese si è lamentato, in più passaggi delle sue dichiarazioni, dell’operato del magistrato da lui ritenuto non imparziale. «Visto il trattamento che sto avendo dal pm, ho specificato che sono stato insultato dal pm, dicendomi: “Boss, boss, boss, ci vediamo poi al dibattimento”», ha detto ancora Pugliese.

ATTI A SALERNO

Il presidente del Tribunale penale, Edoardo D’Ambrosio, ha subito osservato che le affermazioni di Pugliese «sembrano avere carattere minatorio. Chi di dovere – ha aggiunto – farà le sue valutazioni». Il Tribunale ha poi accolto la richiesta di trasmissione del verbale di udienza alla Procura di Salerno avanzata dal pm «più che altro a tutela della mia persona – ha detto Rho – non per la minaccia, quanto per la calunnia che ho subìto». Il caso finirà molto presto al vaglio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che potrebbe adottare una misura di tutela nei confronti del pm.

Il presidente D’Ambrosio ha inviato il verbale di udienza alla Procura presso il Tribunale di Salerno, «giudice competente per i procedimenti penali riguardanti i magistrati del distretto di Catanzaro». Rho, infatti, riveste la qualità di persona offesa in relazione alle affermazioni dell’imputato.

BRACCIO DI FERRO

Alla richiesta di scarcerazione il pm si era già opposto facendo anche riferimento a un periodo di latitanza di Pugliese. Il Tribunale si è riportato a quanto già disposto con una propria ordinanza in attesa della scadenza del termine concesso ai periti per pronunciarsi sulla compatibilità di Pugliese con la struttura carceraria. È in corso un lungo iter giudiziario, con un braccio di ferro tra l’accusa e la difesa di Pugliese, rappresentata dagli avvocati Virgilio Prin Aelle e Gregorio Viscomi, per l’individuazione di una struttura, interna o esterna al carcere, che dovrebbe erogare cure psichiatriche all’imputato.

L’ACCUSA

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Sezione Operativa di Crotone e della Dda di Catanzaro, Pugliese, imputato insieme ad altre undici persone, sarebbe il capo di una nuova ‘ndrina, gerarchicamente dipendente dalla più nota cosca Arena. «Mi prenderò tutta Marinella», era una delle minacce rivolte a una delle vittime da Maurizio Pugliese. Questo sarebbe stato l’obiettivo di un gruppo criminale, giudiziariamente mai censito prima, che spadroneggiava indisturbato da trent’anni con furti, danneggiamenti, estorsioni, imposizioni di guardianìa e tentativi di impossessamento di terreni concessi dall’Arsac. Il processo prosegue il 24 luglio per proseguire l’esame di un sottufficiale dei carabinieri. Potrebbe essere l’ultima udienza in cui il pm sarà Rho, che da settembre prenderà servizio alla Dda di Reggio Calabria.

