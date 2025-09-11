Omicidio Verterame, il Riesame: Restano in carcere gli indagati per la rissa

1 minuto per la lettura

Il Tribunale del riesame respinge le richieste della difesa e restano in carcere gli indagati per la rissa sfociata nell’omicidio di Filippo Verterame

ISOLA CAPO RIZZUTO – Restano in carcere gli indagati per la rissa sulla spiaggia di Le Cannella sfociata nell’omicidio del ventiduenne Filippo Verterame, ucciso con una coltellata alla gola. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto le richieste di remissione in libertà avanzate dagli avvocati Franco Sacco, Tiziano Saporito e Luigi Villirilli, difensori rispettivamente di Francesco Paparo, di 59 anni, Alessandro Bianco (44) e Antonio Paparo (40).

L’UDIENZA

I legali hanno sostenuto che, pur avendo avuto un ruolo nella rissa e dicendosi estranei all’omicidio, i loro assistiti hanno fornito dichiarazioni ormai cristallizzate agli atti del procedimento e hanno collaborato con gli inquirenti nella ricostruzione del fatto. Secondo la difesa, pertanto, non sussiste neanche il pericolo di inquinamento probatorio.

Di diverso avviso, evidentemente, il collegio giudicante. La Procura di Crotone aveva espresso parere negativo alle scarcerazioni. Un quarto indagato, Giuseppe Verterame, ha rinunciato al ricorso.



LE ACCUSE

L’accusa più grave pesa comunque su Giuseppe Paparo, reo confesso, accusato dell’omicidio ma anche del tentato omicidio di Giuseppe Verterame e di lesioni aggravate ad Alessandro Bianco. “Nessuna legittima difesa”, aveva scritto il gip nell’ordinanza di convalida degli arresti. «Giuseppe Paparo ha colpito persone ormai disarmate e in fuga» trasformando quello che sembrava un banale diverbio in un bagno di sangue costato la vita a un ragazzo appena 22enne.

Per quanto concerne lo sviluppo delle indagini, si attende l’esito di accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Procura di Crotone sull’arma del delitto, fatta rinvenire dall’indagato.