Crotone, c'è anche un processo per favoreggiamento nella vicenda Chimirri

2 minuti per la lettura

Vicenda di Lampanaro, a giudizio per favoreggiamento davanti al Tribunale di Crotone il conducente dell’auto urtata dai Chimirri. Avrebbe omesso di riferire agli inquirenti l’aggressione all’agente

CROTONE – Inizierà il prossimo 21 ottobre, davanti alla giudice del Tribunale di Crotone Giulia Crisci, il processo per il 26enne Bruno Luchetta, imputato di favoreggiamento per il Far West di un anno fa nel quartiere Lampanaro. Il giovane è stato citato a giudizio con l’accusa di aver omesso di riferire agli inquirenti «l’avvio della brutale aggressione» da parte del pizzaiolo e tiktoker Francesco Chimirri nei confronti del poliziotto Giuseppe Sortino. L’agente uccise il pizzaiolo ma fu legittima difesa, almeno questa è la tesi della Procura poi accolta dal gip che ha disposto l’archiviazione per Sortino. Hanno già patteggiato la pena i quattro componenti della famiglia Chimirri imputati per il tentato omicidio del vice ispettore di polizia e per le lesioni gravissime nei suoi confronti.



LA VICENDA

In particolare, Luchetta, mentre era diretto a Crotone, si era visto superare dall’auto Dacia “Duster” condotta da Chimirri a bordo della quale era anche suo figlio Domenico. Interrogato dai carabinieri, dichiarò che Chimirri, in fase di sorpasso, aveva urtato contro lo specchietto retrovisore della sua auto, lungo la strada statale 106, all’altezza della località Poggio Pudano, all’ingresso sud di Crotone. Lo aveva seguito per un breve tratto e quando notò che Chimirri azionava la freccia per svoltare in direzione di Lampanaro imboccò anche lui la deviazione. Ma il poliziotto stava già seguendo Chimirri che con andatura sostenuta aveva causato la collisione con ben due auto, tra cui quella di Luchetta. Una volta fermatisi con le rispettive auto, Sortino e Luchetta si avvicinavano ai Chimirri. Luchetta si sarebbe allontanato quando i Chimirri si sarebbero scagliati contro il poliziotto.

IL PROCESSO

Nel processo per favoreggiamento Luchetta è difeso dall’avvocato Aldo Truncè. Il pm Alessandro Rho, che ha citato a giudizio l’imputato, ha individuato come persone offese Sortino, difeso dall’avvocata Maria Carmen Pucciano, il Comune di Crotone e il ministero dell’Interno.

Nel procedimento per omicidio volontario a carico di Sortino, come si ricorderà, la difesa dei Chimirri aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello di Catanzaro per la ricusazione della gip Elisa Marchetto poiché ritenuta imparziale. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale che metterebbe in discussione la stessa legittimazione della gip a decidere e ha disposto la trasmissione degli atti alla Consulta.

LEGGI ANCHE: Tragedia di Lampanaro, arrestati i familiari di Chimirri per il tentato omicidio di Sortino – Il Quotidiano del Sud