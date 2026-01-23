Doppio Binario, il processo si sposta da Varese a Catanzaro

3 minuti per la lettura

Il processo Doppio Binario sulle infiltrazioni delle cosche di Isola nei lavori ferroviari si trasferisce da Varese a Catanzaro

ISOLA CAPO RIZZUTO – Da Varese a Catanzaro. Si trasferisce in Calabria uno dei filoni dell’indagine della Dda di Milano su presunte infiltrazioni delle cosche di Isola Capo Rizzuto nei lavori della rete ferroviaria italiana. Parliamo dell’inchiesta che portò, nel 2022, all’operazione Doppio Binario, con 15 arresti. L’ipotesi accusatoria è che le famiglie Aloisio e Giardino, vicine ai clan Nicoscia e Arena, avessero svolto per anni attività di manutenzione della rete ferroviaria usando aziende, a loro riconducibili, con sede a Varese, Verona e Crotone.

Secondo le accuse, le società avevano come unico scopo la somministrazione di manodopera alle imprese assegnatarie delle commesse dalla principale stazione appaltante d’Italia, Reti ferroviarie italiane spa, parte offesa nell’inchiesta. Il Tribunale di Varese ha stabilito che, essendo il reato più grave, cioè la bancarotta, consumato a Crotone, il fascicolo dovrà essere trasmesso alla Dda di Catanzaro.

TRE PROCESSI

Nel troncone processuale relativo all’associazione a delinquere con aggravante mafiosa, quattro condanne sono già divenute definitive e altre quattro sono state annullate con rinvio. Nel parallelo processo contro i big del settore ferroviario, aveva scelto il rito abbreviato l’imprenditrice calabrese Maria Antonietta Ventura, presidente del cda dell’omonimo Gruppo, già candidata da centrosinistra e Cinque Stelle alla presidenza della Regione Calabria, ma ritiratasi poi dalla corsa. È stata assolta insieme a Pietro Ventura, mentre altre cinque persone sono state condannate dal gup di Milano. Altri colossi del comparto finiti sotto accusa erano stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Varese. Sono 38 le persone nei cui confronti i giudici hanno dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ecco i nomi e le società che dovranno essere giudicati a Catanzaro.

I NOMI