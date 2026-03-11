2 minuti per la lettura

Isola Capo Rizzuto, due indagati per la festa elettorale della sindaca Maria Vittimberga nel bene confiscato nell’operazione Jonny.

ISOLA CAPO RIZZUTO – Sono due gli indagati per i festeggiamenti elettorali della sindaca Maria Grazia Vittimberga all’interno del cinema-teatro Eraclea, bene sequestrato nell’ambito dell’operazione “Jonny” e assegnato al Comune di Isola Capo Rizzuto prima della confisca. I carabinieri della Tenenza hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini al co-gestore del bene, Piero Viola, segretario della Pro loco di Isola Capo Rizzuto, e a un componente del comitato elettorale, Antonio Franco.

ISOLA CAPO RIZZUTO, LE ACCUSE AI DUE INDAGATI PER LA FESTA ELETTORALE DI VITTIMBERGA

Il primo è accusato di peculato. La concessione era «esclusivamente per attività di promozione culturale, economica e turistica», ma il bene sarebbe stato utilizzato per finalità diverse da quelle a cui era istituzionalmente preposto. Ciò in assenza di autorizzazioni e in contrasto con disposizioni dell’autorità giudiziaria. Il secondo, invece, è accusato di aver omesso di comunicare al questore, almeno tre giorni prima, i festeggiamenti che coinvolsero un gran numero di persone, comprese scolaresche. Il bene sarebbe stato utilizzato anche per preparare i pasti offerti durante la festa per la rielezione della sindaca. E nella preparazione del buffet furono coinvolti studenti della scuola alberghiera.

LEGGI ANCHE: Isola, festa elettorale nel bene sequestrato alla ‘ndrangheta

IL PARADOSSO

Ma il paradosso era che Leonardo Sacco, ex governatore della Misericordia di Isola Capo Rizzuto a cui quel bene fu tolto, fosse stato avvistato all’interno della sede del comitato elettorale di Vittimberga durante i festeggiamenti. La foto che immortala la sua presenza nella sede politica circolò sui social e fece discutere molto. Virali divennero anche i video relativi alla preparazione dei pasti. L’immobile sequestrato era di proprietà della Miser Icr, riconducibile a Sacco e all’ex parroco Edoardo Scordio, condannati per associazione mafiosa.

GLI ACCERTAMENTI

La sindaca venne rieletta con oltre il 50% delle preferenze al primo turno. Nel dicembre 2022 si registrò una grande partecipazione alla cerimonia per l’inaugurazione del bene sequestrato. Il taglio del nastro fu eseguito dalla sindaca affiancata dalle autorità. Negli anni ‘60 e ‘70, il cinema era molto frequentato. Nel maggio 2011, i proprietari dello stabile lo vendettero alla Misericordia. L’ex cinema fu sequestrato nel corso della maxi inchiesta Jonny, nel maggio 2017. Gli amministratori giudiziari lo concessero in comodato d’uso al Comune. La conclusione a cui sono giunti i militari, che avviarono d’iniziativa accertamenti, è che le finalità sociali a cui il bene avrebbe dovuto essere destinato furono eluse. L’indagine è stata coordinata dal procuratore di Crotone, Domenico Guarascio, e dalla sostituta Rosaria Multari.