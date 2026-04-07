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Ammette le proprie responsabilità il nipote che ha accoltellato lo zio la mattina di Pasquetta a Isola, fermato per tentato omicidio

ISOLA CAPO RIZZUTO – Si è consegnato ai carabinieri e ha confessato. Giacinto Mancuso, il 41enne di Isola Capo Rizzuto che, la mattina di Pasquetta, ha accoltellato a un fianco lo zio, il 58enne Adriano Mancuso, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Gli viene contestato anche il porto illegale del coltello, ritrovato sulla base delle sue indicazioni poco distante dal luogo dell’aggressione. L’indagato ha ammesso le proprie responsabilità durante un interrogatorio condotto dal sostituto procuratore di Crotone Matteo Staccini nella caserma della Tenenza di Isola capo Rizzuto.

L’INTERROGATORIO

Assistito dall’avvocata Francesca Buonopane, il giovane ha raccontato la sua versione dei fatti sulla tragedia sfiorata. Alla base dell’alterco ci sarebbe stata una lite per questioni di vicinato tra lui e un altro zio. I rancori tra due famiglie che abitano nello stesso complesso edilizio covavano da tempo e avevano a che fare anche con la manutenzione del giardino.

LA DINAMICA

Di ritorno dall’azienda agricola, l’indagato stava per prepararsi per andare a festeggiare la Pasquetta, essendo stato invitato a casa della sua fidanzata. In mano aveva un coltello che avrebbe utilizzato per una grigliata di carne. Dinanzi all’abitazione rurale, in contrada Le Cannella, c’è stato un ulteriore alterco con Adriano Mancuso, che gli avrebbe lanciato una scarpa sul volto. Lui ha reagito colpendo a un fianco lo zio con il coltello. Non pensava di avergli inferto lesioni gravi, ma si è allontanato. In tarda serata ha contattato i carabinieri per costituirsi.

IL FERITO

Le condizioni del ferito sono stazionarie. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove è stato sottoposto a un delicato intervento, resta sotto osservazione. La prognosi è riservata. Ancora una volta, purtroppo, uno degli scorci più suggestivi del litorale crotonese fa da sfondo a una tragedia scatenata da questioni di poco conto. È ancora vivo in molti il ricordo dell’accoltellamento sulla spiaggia di Le Cannella dove, la scorsa estate, nel corso di una lite tra due nuclei familiari, morì un giovane di 22 anni.