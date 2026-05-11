Inchiesta “Teorema”: il Riesame conferma i domiciliari per Bisceglia e Luchetta

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Inchiesta “Teorema” a Crotone: il Riesame conferma i domiciliari per Bisceglia e Luchetta. Resta saldo l’impianto accusatorio per corruzione.

CROTONE- Novità dal Tribunale del Riesame di Catanzaro: confermate le misure cautelari anche per Luca Bisceglia e Rosaria Luchetta, i due professionisti ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Teorema” su presunte tangenti alla Provincia di Crotone. I giudici, dopo aver già respinto le istanze per Fabio Manica e Giacomo Combariati, rimasti in carcere, e confermato il divieto di dimora per l’avvocato Francesco Manica, hanno quindi mantenuto anche i domiciliari per Bisceglia e Luchetta, entrambi difesi dall’avvocata Sabrina Rondinelli. Resta così intatto, per ora, l’impianto dell’ordinanza firmata dalla gip Assunta Palumbo che ipotizza un’associazione per delinquere dedita a reati contro la pubblica amministrazione.