Isola, la Dda chiede 11 condanne nel processo Blizzard Folgore

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Nel processo Blizzard Folgore contro le nuove leve dei clan di Isola chieste 11 condanne, la più alta per l’ex bazookista Manfredi

ISOLA CAPO RIZZUTO – Il pm Antimafia Roberto Cubellotti ha chiesto 11 condanne per le presunte nuove leve delle cosche di Isola Capo Rizzuto. Le richieste sono state avanzate nel filone processuale del rito abbreviato scaturito dall’inchiesta che un anno fa portò all’operazione Blizzard Folgore. Dall’inchiesta emerge il ruolo di Luigi Masciari, che ha scelto però il rito ordinario. Masciari è considerato dagli inquirenti figura cerniera tra gli affari della cosca di Isola Capo Rizzuto e la provincia di Bolzano, dove si era trasferito per un periodo di tempo. La pena più alta, a 10 anni e 4 mesi di reclusione, è quella proposta per l’ergastolano Pasquale Manfredi, detto “Scarface”. L’ex bazookista della cosca Nicoscia è poi emerso da una successiva inchiesta, denominata Libeccio, come vertice dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta che tentava di riorganizzare fornendo direttive dal carcere. Balza all’attenzione anche la richiesta di 10 anni e 2 mesi di reclusione per Antonio Francesco Arena.

L’INCHIESTA

Le attività investigative, condotte dal Ros dell’Arma e dalla Dia di Padova, supportati dai carabinieri del Reparto operativo di Crotone, avrebbero consentito di accertare come, mediante strumenti di schermatura, siano state gestite, attraverso prestanome, diverse società che hanno permesso di drenare denaro dell’economia reale verso le casse del clan. Gli imputati, secondo l’accusa, dotavano le loro società di crediti fiscali fittizi con lo scopo di trarre profitto dalla vendita diretta o dal loro utilizzo nel sistema delle compensazioni d’imposta. Operazioni di fusione per incorporazione, grazie al ricorso delle cosiddette “società serbatoio”, avrebbero consentito all’organizzazione di aggiudicarsi contratti di appalto a prezzi nettamente inferiori rispetto ai parametri di mercato. Accanto ai reati economici ci sarebbero stati quelli “tradizionali”. Estorsioni, usura, armi. Davanti al gup distrettuale di Catanzaro sono previste due udienze per gli interventi difensivi. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Francesca Buonopane, Roberto Coscia, Guido Contestabile, Gianni Russano.

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LE RICHIESTE

Ecco l’elenco completo delle richieste del pm.