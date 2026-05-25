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Rende piange la scomparsa di Antonio Scaglione. Volto noto del centro storico, faceva parte della Banda musicale “Città di Rende”

RENDE (COSENZA) – Si è spento all’età di 67 anni Antonio Scaglione. Volto noto della comunità del centro storico di Rende, faceva parte della Banda musicale “Città di Rende”. Coltivò la passione per la musica sin da ragazzo e negli ultimi anni aveva ulteriormente dedicato tempo e impegno alla banda musicale. Quest’ultima rappresenta per l’antico borgo un punto di riferimento e un luogo d’aggregazione sociale. Lascia la moglie Gina, i figli Anna e Giovanni, il genero Francesco, la nuora Luigia e gli amatissimi nipoti Antonio Karol e Tommaso. Ha affrontato con coraggio e dignità la fatale malattia che lo ha colpito.

IL RICORDO DELL’AVIS COMUNALE DI RENDE DEDICATO AD ANTONIO SCAGLIONE

Era stato un instancabile donatore Avis nel corso degli anni. “Abbiamo avuto il privilegio di conoscere Antonio Scaglione e di condividere con lui tanti momenti importanti all’interno della nostra Associazione”, il ricorso dell’Avis comunale di Rende “Maria Capizzano”.

“Con oltre 154 donazioni di sangue, Antonio ha dedicato una parte preziosa della sua vita agli altri, offrendo con generosità e costanza un contributo concreto per salvare tante vite. Lo ha fatto sempre con grande disponibilità, profondo senso del dovere e con quel sorriso sincero che lo rendeva speciale”, aggiunge l’Avis.

“Nelle giornate trascorse insieme non mancavano mai le sue battute ironiche e la sua simpatia, capaci di regalare serenità e allegria a ogni momento vissuto in Associazione”, l’omaggio dell’associazione.

L’ultimo saluto avverrà nel Santuario di Maria di Costantinopoli il 26 maggio alle ore 15 nel centro storico di Rende.