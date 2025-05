2 minuti per la lettura

Una protesta pacifica, tra candele, silenzi e un cartellone. I lavoratori della Network Contacts, si mobilitano contro il rischio di novanta licenziamenti annunciati dall’azienda

SVETTA un cartellone, “La guerra tra Poste Italiane e Network Contacts: 90 licenziamenti = 90 vittime”, tra una distesa di candele e un silenzio carico di significato. È questa l’immagine che arriva dal terrazzo della sede della Network Contacts di Crotone dove, nella tarda serata di ieri, venerdì 24 maggio, i lavoratori hanno inscenato una protesta pacifica per dire no ai licenziamenti annunciati dall’azienda.

LA PROTESTA PACIFICA DEI LAVORATORI



«Abbiamo voluto manifestare uno stato d’animo che ci opprime da settimane – ha detto Francesco Foglia, tra i promotori della manifestazione -. È un’iniziativa simbolica organizzata spontaneamente dai dipendenti senza il coinvolgimento delle sigle sindacali. Il cartellone rappresenta in modo crudo ciò che stiamo subendo: un’ingiustizia. Protestiamo in silenzio, senza clamore, per far capire che dietro i numeri ci sono volti, famiglie e vite».



La crisi occupazionale è stata innescata dalla decisione di Network Contacts di tagliare 90 posti di lavoro – 86 operatori e 4 team leader – nel sito di Crotone dove lavorano 233 persone. Una scelta che l’azienda ha motivato con il calo dei volumi della commessa di Poste Italiane. In particolare i dipendenti di Crotone si occupano di gestire le chiamate per Digital, sito e assistenza Poste Pay.

Durante un incontro tenutosi lo scorso 5 maggio con le segreterie nazionali e regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, la posizione dell’azienda è rimasta ferma, sfociando nella redazione di un verbale di mancato accordo e nell’avvio ufficiale della procedura di licenziamento.

I LAVORATORI A RISCHIO LICENZIAMENTI DA OCCHIUTO

Una delegazione di lavoratori era stata ricevuta anche dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra sindacati, azienda e Regione Calabria. «Ci auguriamo – ha aggiunto Foglia – che si arrivi a una soluzione che permetta di salvare questi 90 posti di lavoro. Non protestiamo contro nessuno, non ci sono bandiere, né slogan politici. Abbiamo fiducia che sindacati e istituzioni, anche senza proclami, stiano lavorando per tutelarci».

Se la situazione non troverà una svolta, la normativa prevede che, trascorsi 120 giorni, si potrà procedere con i licenziamenti effettivi.