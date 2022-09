Ancora sbarchi in Calabria, 86 migranti approdano a Crotone

1 minuto per la lettura

CROTONE – Non si arrestano gli sbarchi in Calabria, in particolare a Crotone dove sono arrivati 86 migranti. Una motovedetta della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza ha intercettato al largo della costa crotonese un’imbarcazione carica di migranti.

Il natante, una barca a vela e motore, è stata scortata fino alle banchine del porto di Crotone dove sono sbarcati i migranti, provenienti da Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, Palestina ed Egitto. Tra questi 15 donne e 22 minori.

I migranti, dopo le operazioni di fotosegnalamento eseguite dall’ufficio immigrazione della questura di Crotone, sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto con i mezzi della Croce rossa italiana.