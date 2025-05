Isola, picchia la madre per soldi: 18enne allontanato da casa

1 minuto per la lettura

Picchia la madre perché non asseconda le continue richieste di soldi: i carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno allontanato un 18enne dalla casa familiare

CROTONE – I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto (Kr) hanno eseguito la misura dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un diciottenne del posto, nonché il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Da tempo il giovane ingiuriava e minacciava la madre in seguito a continue richieste di denaro che non venivano assecondate. Ultimamente si era spinto oltre, arrivando anche ad aggredirla fisicamente, quando l’ha percossa e le ha rubato la carta di credito, utilizzandola, poi, indebitamente. Ricostruita la personalità aggressiva del ragazzo ed accertati i fatti, i carabinieri della tenenza lo hanno denunciato per rapina e indebito utilizzo di sistemi di pagamento. Ora dovrà lasciare la casa dove viveva e non avvicinarsi a più di 500 metri dalla madre