Due casi di “Codice rosso” a Crotone: una denuncia e un divieto di avvicinamento

1 minuto per la lettura

Due casi di “Codice rosso”, nella provincia di Crotone: una denuncia per maltrattamenti e un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Una persona è stata denunciata e un’altra è stata sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento con applicazione del ‘braccialetto elettronico’ in provincia di Crotone, nell’ambito della normativa prevista in materia di Codice Rosso.

Nel primo caso, i carabinieri della Compagnia di Crotone hanno raccolto la denuncia di una donna che ha raccontato di subire maltrattamenti psicologici e anche fisici da circa un mese e che è stata, pertanto, collocata subito in una struttura protetta.

Il secondo provvedimento, invece, eseguito in un centro della provincia dalla locale Stazione; gli accertamenti effettuati dai militari hanno ricostruito i comportamenti persecutori, consistiti soprattutto in messaggi e appostamenti, messi in atto da un uomo nei confronti di una donna con la quale voleva intraprendere una relazione, contro la sua volontà.

Entrambe le attività sono state coordinate dalla Procura di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.