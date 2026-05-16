Crotone, barca a vela in avaria: la Guardia Costiera salva due norvegesi

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Due norvegesi su una barca a vela in avaria sono stati salvati nella notte dalla Guardia Costiera e portati a Crotone.

CROTONE – Momenti di apprensione nella notte di sabato 15 maggio 2026 al largo della costa calabrese, dove un’imbarcazione a vela con a bordo due diportisti di nazionalità norvegese è rimasta alla deriva a causa di un grave guasto tecnico. I due navigatori sono stati prontamente soccorsi e messi in salvo dagli uomini della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Crotone. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente dopo la chiamata d’emergenza lanciata dagli stessi diportisti tramite il numero blu 1530. I due cittadini stranieri hanno segnalato alla sala operativa l’impossibilità di proseguire la navigazione: oltre a un’avaria totale al motore, le condizioni del momento impedivano anche di governare l’imbarcazione sfruttando le vele.

BARCA A VELA IN AVARIA, ORMEGGIO IN SICUREZZA NEL PORTO DI CROTONE

Intercettata la posizione della barca a vela, i militari della Guardia Costiera hanno raggiunto i diportisti a largo della città pitagorica. Una volta agganciata, l’imbarcazione è stata rimorchiata e condotta fino all’interno del porto di Crotone, dove è stata ormeggiata in totale sicurezza. Fortunatamente per i due cittadini norvegesi l’avventura si è conclusa solo con un grande spavento. I sanitari hanno infatti confermato che entrambi si trovano in buone condizioni di salute.