Crotone, perseguita i vicini con minacce e aggressioni

1 minuto per la lettura

Crotone, uomo indagato per atti persecutori contro i vicini. La Polizia esegue il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico dopo le denunce della coppia

CROTONE – Avrebbe perseguitato per mesi i vicini di casa con minacce, aggressioni e danneggiamenti. Per questo motivo, la Polizia di Stato ha eseguito a Crotone un provvedimento di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo, ora indagato per atti persecutori aggravati.

CROTONE, PERSEGUITA I VICINI CON MINACCE ED AGGRESSIONI

Il provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata da una coppia. I due hanno raccontato agli investigatori di aver subito ripetuti comportamenti violenti e intimidatori da parte del vicino, nati da dissidi di natura condominiale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe più volte molestato e minacciato le vittime, arrivando anche a compiere aggressioni e a danneggiare beni mobili di loro proprietà.

CODICE ROSSO

Gli agenti della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra mobile hanno subito attivato la procedura del Codice rosso, prevista nei casi di particolare gravità e urgenza. In seguito agli approfondimenti investigativi, gli inquirenti hanno raccolto elementi che delineerebbero una condotta reiterata e persecutoria.

In particolare, l’uomo avrebbe posto in essere atteggiamenti aggressivi e minatori anche in presenza dei figli minori della coppia, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio. Una situazione che avrebbe generato nelle vittime un perdurante stato di ansia e timore per la propria sicurezza.

Alla luce dei riscontri raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla coppia, con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti e prevenire ulteriori condotte violente.

Le indagini restano in corso per definire nel dettaglio tutte le responsabilità.