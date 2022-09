Tragedia a Crotone, 34enne morto in un incidente stradale

2 minuti per la lettura

CROTONE – Che triste destino per Davide Luly, 34enne titolare di un’autofficina, morto per un incidente stradale sull’asfalto della statale 106, all’altezza della località Poggio Pudano, su cui si era immesso da una stradina, proveniente proprio dal suo esercizio.

Forse stava andando ad abbracciare due figli in tenera età, un maschietto e una femminuccia, e la moglie Silvia quando, durante la pausa pranzo, per cause ancora da accertare, è avvenuto l’impatto violento tra l’auto Smart che conduceva e altre due vetture, una Mercedes e una Bmw.

Il luogo dell’incidente in cui ha perso la vita Davide Luly

INCIDENTE STRADALE A CROTONE, PER DAVIDE LULY MORTO NELLO SCONTRO NON C’È STATO NULLA DA FARE

In seguito all’urto, materializzatosi intorno alle 12,30, il giovane è stato sbalzato dall’abitacolo della Smart. Nulla da fare per i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ci sono anche tre feriti, che erano gli occupanti degli altri due veicoli, e fortunatamente non versano in condizioni gravi. In particolare, la donna che si trovava a bordo della Bmw è stata estratta dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte della sua auto.

Il traffico sulla strada statale 106 è rimasto bloccato a lungo; code per l’incidente stradale anche sul cavalcavia all’ingresso sud di Crotone. Distrutti dal dolore i parenti della vittima, giunti sul luogo dell’incidente. I rilievi sono condotti dai carabinieri, diretti dal capitano Rossella Pozzebon: a loro il compito di ricostruire con esattezza le cause della tragedia.