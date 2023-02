Esplosione al cantiere del Terzo Valico, muore operaio calabrese

2 minuti per la lettura

VOLTAGGIO – Una vera e propria tragedia sul lavoro a Voltaggio in provincia di Alessandria nel Piemonte. Una esplosione sul cantiere del Terzo Valico ha causato la morte di un operaio calabrese, Salvatore Cucè, di 34 anni, di Roccabernarda, nel crotonese.

L’incidente mortale sul lavoro, probabilmente causato da un’esplosione, in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, tra Piemonte e Liguria ha causato anche il ferimento di un secondo operaio.

Dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, l’altro operaio è stato trasportato all’ospedale di Novi Ligure. Avviati gli accertamenti necessari al fine di determinare le cause dello scoppio.

Secondo gli inquirenti la causa potrebbe essere stata una fuga di gas durante un’attività di scavo: i soccorritori del 118 hanno infatti riferito di un’esplosione.

LA RICOSTRUZIONE DEI SINDACATI

«Stiamo salendo in cantiere per capire quanto successo e approfondirlo con strutture mediche e azienda», ha spiegato Gaetano Nigro, funzionario referente Fillea Cgil per il Terzo Valico, dopo l’incidente di questa notte nel cantiere di Voltaggio. «La vittima è un trasfertista di 33 anni; ferito un operaio di 54 – ha precisato – Si parlerebbe, secondo le prime informazioni, di una sacca di gas grisù all’interno della roccia. La fiammata sarebbe stata innescata da una scintilla durante le lavorazioni propedeutiche in galleria».

Sono ancora da accertare con esattezza dinamiche, tempistiche, intervento e altro, «onde evitare equivoci». La Centrale 118 inizialmente ha riferito di un’esplosione, «sembra di una bombola. Paragone che potrebbe reggere, considerando proprio che il gas era imprigionato nella roccia», ha sottolineato Nigro.

OPERAIO CALABRESE MORTO AL CANTIERE DEL TERZO VALICO, LA SOLIDARIETÀ DELLA COMUNITÀ DI ROCCABERNARDA

Il sindaco Luigi Foresta, l’amministrazione comunale, il consiglio, l’intera popolazione di Roccabernarda (Crotone) sono vicini alla famiglia Cucè per la morte di Salvatore Cucé.

«Restiamo scossi e increduli davanti alla notizia che mai nessuno vorrebbe sentire – scrive sui social il primo cittadino – il nostro compaesano, mentre svolgeva il suo lavoro in provincia di Alessandria, ha perso la vita».

«Ci stringiamo attorno ai familiari in questi momenti di angoscia assoluta, dove tutto diventa insignificante davanti alla scomparsa di questa giovane vita. Un pensiero va anche al nostro consigliere Fabio Vaccaro, cugino di Salvatore».