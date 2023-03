Sequestrate oltre 220mila sigarette elettroniche a Crotone

1 minuto per la lettura

CROTONE – I finanzieri di Crotone hanno sequestrato oltre 220mila pezzi tra sigarette elettroniche, filtri e cartine, posti in vendita senza autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I militari hanno effettuato una mirata attività di lotta al contrabbando delle “e-cig”, un fenomeno di vendita in rapida ascesa e da qualche tempo vera e propria moda anche attraverso l’impiego di market virtuali attraverso cui riesce ad entrare nel mercato legale.

Per tale ragione, i finanzieri hanno proceduto alla denuncia di un soggetto alla procura della Repubblica di Crotone per il reato di contrabbando e vendita di generi di monopolio senza autorizzazione, nonché alla segnalazione di due rivenditori all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’applicazione di sanzioni amministrative fino ad un massimo di 450.000 euro e la sospensione della licenza di 2 esercizi commerciali per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore ad un mese.