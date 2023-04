Cutro, donna colpita da malore in casa salvata dai carabinieri

1 minuto per la lettura

CROTONE – I carabinieri della stazione di Cutro (Kr) hanno salvato una donna di 72 anni colpita da un malore in casa. Nello specifico, nella tarda mattinata di oggi alcuni passanti che si trovavano in via Darwin a Cutro hanno notato del fumo fuoriuscire dalle finestre di un appartamento. Subito dopo hanno telefonato al 112 e qualche minuto più tardi una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto. Percependo il pericolo, i militari hanno sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione trovando, negli ambienti saturi di fumo nero, la donna in stato di semi incoscienza distesa sul pavimento della cucina davanti ai fornelli ancora accesi.

Dopo averla portata fuori e rianimata, la signora è stata affidata alle cure mediche del personale sanitario del 118 e poi trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Crotone, non in pericolo di vita. In via Darwin sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Crotone per mettere in sicurezza i luoghi.

Le cause dell’incidente domestico sarebbero da ricondurre ad un possibile malore dell’anziana donna, che ha perso i sensi, accasciandosi a terra mentre preparava il pranzo domenicale. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato che le pietanze, ancora sui fornelli, prendessero fuoco e le fiamme si propagassero negli ambienti circostanti.