Cutro, scoperto nel bagno delle Poste dopo un tentato furto

I carabinieri sventano un furto tentato alle Poste di Cutro, arrestato un ambulante campano del mercato mensile

CUTRO (CROTONE) – Appena giunto a Cutro, un ambulante del mercato mensile ha pensato che il fatto che il container attualmente utilizzato come ufficio postale, poiché nella sede permanente sono in corso lavori per l’innovazione degli spazi, potesse essere un’occasione ghiotta per mettere a segno un furto. Ma è andata decisamente male al trasfertista, un 37enne originario di San Giuseppe Vesuviano e residente a Napoli, con precedenti di polizia.

I carabinieri della Stazione di Cutro sono subito intervenuti allertati dal sistema d’allarme delle Poste. L’allarme è scattato mentre l’indagato tentava di scassinare la postazione Atm Postamat con un piede di porco e una grossa pietra. I carabinieri l’hanno pizzicato mentre tentava di nascondersi nel bagno. Era ancora in possesso degli “arnesi da lavoro”. L’arresto è scattato con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’uomo è finito in carcere, in attesa dell’udienza direttissima prevista per domani.