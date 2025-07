Cirò Marina, incendio lambisce villaggio: 180 turisti in fuga lungo la 106

1 minuto per la lettura

Un vasto incendio ha lambito un villaggio turistico a Cirò Marina con oltre 180 turisti in fuga lungo la 106 jonica

CIRÒ MARINA (CROTONE) – Vacanzieri in fuga lungo la strada statale 106: centottanta persone sono fuggite, questo pomeriggio, 24 luglio 2025,in tutta fretta dal Villaggio Volvito per un incendio che si è sviluppato, intorno alle ore 14,30, nei pressi della rotonda di Madonna di Mare. Il fuoco è partito da un sottobosco per poi propagarsi in un uliveto e scendere fino alla pineta comunale di Punta Alice. Il sospetto è che qualche agricoltore abbia bruciato delle sterpaglie, accendendo la miccia. Il fronte del fuoco era esteso più di un chilometro.

Una task-force, guidata dai vigili del fuoco, è riuscita a spegnere tutti i focolai alle ore 20.30 circa, con l’ausilio di due elicotteri e di un canadair. Si sono mobilitati carabinieri, Polizia, tutte le associazioni di protezione civile di Cirò Marina e dintorni, unitamente alle squadre di Calabria Verde.

VASTO INCENDIO A CIRÒ MARINA, TURISTI IN FUGA LUNGO LA STRADA STATALE 106 JONICA

Quando l’incendio si è esteso al Villaggio Volvito a CIrò Marina, i proprietari delle case vacanza, ivi ubicate, e i turisti ospiti erano sulla spiaggia. Alla vista delle fiamme, che stavano divorando la vegetazione e lambivano le abitazioni, i villeggianti si sono fatti prendere dal panico.

I volontari delle varie associazioni hanno cercato di rassicurarli e, soprattutto, di metterli in salvo, dando la priorità ai bambini. Li hanno scortati a piedi fino alla strada (che è rimasta chiusa al traffico dalle 15,30 alle 19), in attesa che arrivassero gli automezzi per portarli in un luogo sicuro. Ieri sera, li hanno accompagnati al Villaggio a prendere soldi e documenti nelle loro case, che non hanno subito danni, ma erano invase dal fumo. L’Hotel Atena ha offerto ospitalità ai villeggianti.