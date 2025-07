Crotone, corriere della droga reggino arrestato con 1 chilo di cocaina

1 minuto per la lettura

Crotone, arrestato corriere della droga reggino in trasferta, trasportava oltre un chilo di cocaina purissima destinata ai luoghi della movida

CROTONE – La Squadra Mobile della Questura di Crotone ha arrestato un presunto corriere della droga reggino in trasferta in città, sorpreso mentre viaggiava con un chilo di cocaina purissima. In manette Emanuele Fino, di 29 anni. L’arresto è scattato nell’ambito di un piano di controllo del territorio predisposto dal questore Renato Panvino. Sotto la lente i luoghi della movida, che sono quelli in cui si spaccia maggiormente, ma anche le grandi arterie di collegamento come la strada statale 106. Fino è stato individuato a bordo di un’autovettura Fiat “Panda”. La guida dell’indagato non era fluida e questo ha indotto i poliziotti a eseguire un controllo accurato. Così dal sedile posteriore dell’auto è spuntato un panetto di cocaina purissima del peso di oltre un chilo.

CROTONE CORRIERE DELLA DROGA ARRESTATO: CONDANNA E INDAGINI

Il giovane, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere. Contestualmente, è stata eseguita una perquisizione nella sua abitazione di Reggio, che ha avuto esito negativo. L’arresto del giovane, difeso dall’avvocato Mario Nigro, è stato convalidato dal giudice Giuseppe Collazzo. Il legale ha patteggiato la pena di 4 anni ottenendo i domiciliari a Reggio per il suo assistito.

La sostanza stupefacente sequestrata, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 200mila euro. L’operazione si inquadra nell’ambito di una stretta sinergia tra la Squadra Mobile e la Procura guidata da Domenico Guarascio, volta a scardinare le consorterie criminali dalle quali si approvvigionano i pusher che spacciano la droga nei luoghi più frequentati dalla movida crotonese.