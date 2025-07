2 minuti per la lettura

La polizia di postale di Crotone chiude l’inchiesta sulla truffa del pellet, 26 vittime sparse in tutta Italia e 4 indagati

CROTONE – Quattro indagati per la truffa del pellet. La Procura di Crotone ha fatto notificare un avviso di conclusione delle indagini a Stefania Cavaliere, di 39 anni, Angelo Scorrano (43), Emanuele Ventura (53) e Antonino Gatto, (45), tutti crotonesi tranne l’ultimo, di Lentini (in provincia di Siracusa). I fatti contestati risalgono a un periodo compreso tra il settembre e l’ottobre 2022, quando, con l’inizio del conflitto russo-ucraino, il prezzo del pellet schizzò alle stelle, letteralmente raddoppiando. In questo contesto, e nello strascico delle ancora vigenti restrizioni Covid, numerosi italiani si affidarono al web per l’acquisto del pellet, necessario a fronteggiare le basse temperature dell’inverno ormai alle porte.

26 TRUFFE

Gli agenti della polizia postale di Crotone avviarono un’attività di indagine che, dopo tre anni, ha consentito alla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal procuratore Domenico Guarascio, di concludere le indagini nei confronti di quattro crotonesi. Il pm Pasquale Festa, che ha coordinato l’inchiesta, contesta ben 26 truffe perpetrate, in meno di dieci giorni, ai danni di altrettanti utenti del web, per un illecito profitto di quasi 20.000 euro.

Gli indagati avevano messo su un sistema che, grazie all’utilizzo di quattro siti web creati ad hoc e ad annunci sui social network, proponeva in vendita, in modo apparentemente professionale, pellet di qualità a prezzi concorrenziali rispetto quelli di mercato.

MODUS OPERANDI

Gli investigatori hanno minuziosamente ricostruito ogni singola truffa analizzando le tracce informatiche e finanziarie. I capi d’imputazione sono quasi tutti identici, cambia soltanto qualche dato. Le vittime, sparse in tutta Italia, ordinavano online bancali di pellet dopo aver notato la vendita a prezzo conveniente senza mai ricevere quanto acquistato.

