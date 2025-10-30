1 minuto per la lettura

Accoltellato perché si lamenta di un’auto che ostruiva la pista ciclabile, un fermo a Crotone per tentato omicidio

CROTONE – Stava percorrendo in bici il centro cittadino, quando ha notato che un’auto parcheggiata ostruiva un tratto di pista ciclabile tra le vie Cappuccini e Crea. Ha chiesto alle persone che erano bordo dell’auto, un padre e un figlio, di spostarla, lamentandosi. Ne è nata una lite sfociata in un accoltellamento. Il più giovane dei due uomini che si trovavano sull’auto ha tirato fuori un coltello e ha colpito alla schiena l’anziano A. C..

LE INDAGINI

Padre e figlio si sono subito dileguati. L’uomo ferito è stato portato in ospedale dai sanitari del 118. L’episodio, materializzatosi in centro, poco prima di mezzogiorno, nel via vai delle auto e delle persone, ha suscitato sconcerto tra i numerosi testimoni. Tempestivo l’intervento degli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura che, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, sono riusciti a risalire rapidamente a padre e figlio. Li hanno rintracciati mentre rientravano a casa. Il più giovane è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE: Crotone, far West a Lampanaro: poliziotto uccide pizzaiolo dopo un incidente – Il Quotidiano del Sud

PIANO DI CONTROLLI

Intanto, era scattato il piano intensificato di controlli, con posti di blocco nel centro cittadiuno e sulla strada statale 106.

Determinante la tempestività con cui la polizia ha operato. I poliziotti hanno individuato l’indagato che, presumibilmente, intendeva costruirsi un alibi, proprio mentre arrivava a casa. Si era liberato dell’arma da taglio. Ma gli agenti avevano già circondato la zona al fine di precludere una possibile fuga.