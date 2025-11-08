1 minuto per la lettura

Sparatoria a Crotone in via Nazioni Unite: un uomo di 34 anni N.C. è stato ferito a una gamba. Indaga la Polizia.

CROTONE – Un 34enne, C. N., è stato ferito a colpi di pistola a una gamba. Qualcuno, non ancora identificato, gli ha sparato a distanza ravvicinata e poi si è dileguato. È successo questa sera, sabato 8 novembre 2025, poco dopo le 22 nel quartiere Tufolo, in via Nazioni Unite. Il giovane non è in pericolo di vita. Forse chi ha fatto fuoco non intendeva uccidere. Sul posto è giunta la Squadra Mobile della Questura, che sta ricostruendo la dinamica dell’episodio. L’ipotesi a cui gli investigatori stanno lavorando è che l’”avvertimento” sia maturato negli ambienti degli spacciatori di droga.