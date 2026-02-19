Tentato omicidio a Tenerife, arrestato un ventenne di Cirò Marina

2 minuti per la lettura

Un ventenne di Cirò Marina avrebbe sottratto uno smartphone ad una donna a Tenerife e poi avrebbe compiuto il tentato omicidio di un amico della vittima. Arrestato in Calabria

CIRÒ MARINA (CROTONE) – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno rintracciando e tratto in arresto un ventenne di Cirò Marina, Cataldo Martino, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Arona (Tenerife). L’indagine scaturisce da un gravissimo fatto di sangue avvenuto la notte dello scorso 16 febbraio a Playa de las Américas, cuore della movida di Tenerife.

L’indagato avrebbe sottratto con violenza uno smartphone a una giovane donna nei pressi del noto locale Oasis. Un amico della donna, un cittadino britannico di 18 anni, a quel punto, sarebbe intervenuto in soccorso inseguendo il cirotano. Una volta acciuffato l’aggressore, tuttavia, il giovane ha ricevuto due violente coltellate nella zona costale e cervicale, inferte con un’arma bianca di grandi dimensioni. Il ragazzo è stato trovato dai soccorritori in condizioni critiche e trasferito d’urgenza in terapia intensiva presso l’ospedale locale, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. L’aggressore, prima di fuggire, avrebbe poi tentato di colpire ripetutamente anche la donna, non riuscendovi soltanto per cause indipendenti dalla sua volontà.

TENTATO OMICIDIO A TENERIFE, VENTENNE INDIVIDUATO E ARRESTATO A CIRÒ

L’individuazione lampo e la cattura del sospettato rappresentano un successo della cooperazione internazionale di polizia. L’azione dei Carabinieri di Cirò Marina si è svolta in sinergia con il Servizio S.I.R.E.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entries), che ha coordinato lo scambio informativo con le autorità spagnole.

Nonostante l’indagato fosse riuscito a lasciare l’isola di Tenerife e a imbarcarsi su un volo da Siviglia per Bari per rientrare in Italia, la rete di monitoraggio internazionale ha permesso ai militari dell’Arma di intercettarlo e di eseguire il provvedimento restrittivo a soli tre giorni dal fattaccio. Gli inquirenti hanno trasferito Martino nel carcere di Crotone.