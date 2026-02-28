Cutro, in arresto 38enne accusato di maltrattamenti in famiglia

1 minuto per la lettura

Il Gip di Crotone ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 38enne di Cutro accusato di maltrattamenti in famiglia. La donna, vittima per anni di violenze e vessazioni, aveva denunciato l’uomo a gennaio

Si è conclusa con l’arresto di un 38enne italiano, pregiudicato, la vicenda di maltrattamenti in famiglia denunciata dalla sua ex convivente. Il Gip del Tribunale di Crotone ha infatti disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un’elevata pericolosità sociale.

ANNI DI MALTRATTAMENTI, LA DENUNCIA E L’ARRESTO

La donna, nel mese di gennaio, si era rivolta ai Carabinieri della Stazione di Cutro riferendo di essere stata vittima, per diversi anni, di violenze fisiche, condizionamenti psicologici e vessazioni. In alcune occasioni, anche il figlio della coppia avrebbe assistito o subito episodi di aggressione.

Alla luce degli elementi raccolti nel corso delle indagini, e tenuto conto del fatto che l’uomo era già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni con obbligo di soggiorno nel comune di Cutro, il giudice ha ritenuto necessario disporre la misura più restrittiva.

38ENNE DI CUTRO IN CARCERE

Il 38enne rintracciato dai militari presso la propria abitazione, dove è stato fermato e condotto al carcere di Crotone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione portata a termine dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica diretta dal procuratore Domenico Guarascio.