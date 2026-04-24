Crotone, sequestrati 450 grammi di infiorescenze di marijuana nel cannabis shop

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Polizia sequestrati a Crotone 450 grammi di cannabis light in un cannabis shop. Gestore denunciato e sanzioni amministrative per 18mila euro.

CROTONE – In una vasta operazione di controllo disposta dal Questore Renato Panvino, gli agenti hanno sequestrato oltre 450 grammi di infiorescenze di marijuana, commercializzate come “cannabis sativa light”, ma risultate irregolari rispetto alle nuove restrizioni normative.

L’azione di monitoraggio è scattata a seguito delle recenti modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza, che hanno imposto una stretta rigorosa sulla coltivazione e la vendita di canapa sativa, portando a un’intensificazione delle verifiche per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

CROTONE, SPACCIO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CANNABIS SHOP

Il blitz della Squadra Mobile si è concentrato su un’attività di commercio al dettaglio che operava attraverso distributori automatici. Nonostante i prodotti riportassero la dicitura “light”, gli accertamenti hanno portato alla denuncia del gestore degli apparecchi per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Oltre al profilo penale, l’operazione avrebbe fatto emergere irregolarità sul piano burocratico. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha infatti elevato sanzioni per un totale di circa 18.000 euro.

LA LINEA DURA DELLA PROCURA DI CROTONE

L’intervento si inserisce in una cornice investigativa più ampia coordinata dal Procuratore della Repubblica, Domenico Guarascio. La Procura di Crotone ha infatti istituito un pool di magistrati dedicato esclusivamente al contrasto dello spaccio di droga, con un’attenzione particolare alla tutela dei più giovani.