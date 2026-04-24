Crotone, sequestro di 450 grammi di cannabis sativa light: denunciato esercente

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Sotto la lente il settore della canapa a Crotone, ad opera della Polizia il sequestro 450 grammi di cannabis sativa light

CROTONE – Finisce sotto la lente della Polizia di Stato il settore della commercializzazione della canapa. Nell’ambito di una serie di controlli mirati, disposti dal questore di Crotone, Renato Panvino, gli agenti hanno sequestrato oltre 450 grammi di infiorescenze di “cannabis sativa light” e hanno denunciato un esercente.

L’intervento, condotto dalla Squadra Mobile, si è concentrato su un’attività di vendita al dettaglio effettuata tramite distributori automatici.

SEQUESTRO E SANZIONI

Nonostante i prodotti riportassero la dicitura “light”, la normativa vigente — recentemente inasprita dal Decreto Sicurezza — ha portato al sequestro preventivo della sostanza.

Oltre al sequestro penale, la Divisione di polizia amministrativa ha elevato sanzioni per un importo complessivo di circa 18.000 euro. Il gestore dei distributori è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

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EVOLUZIONE NORMATIVA

L’operazione si inserisce nel solco delle direttive impartite dal procuratore Domenico Guarascio. La Procura ha infatti istituito un pool di magistrati dedicato esclusivamente al contrasto dello spaccio, con un’attenzione particolare ai luoghi della “movida” e alla tutela dei minori. Il focus degli inquirenti si basa sulle recenti evoluzioni normative che vietano la cessione, la lavorazione e il commercio delle infiorescenze di canapa in qualsiasi forma (essiccata, triturata o semilavorata) ela vendita di derivati quali estratti, resine e oli.

LA FILIERA

Secondo quanto comunicato dalla Questura, l’obiettivo dell’azione non è solo repressivo ma di salute pubblica, volto a monitorare la filiera della “canapa sativa” e a verificare la conformità dei prodotti in vendita rispetto ai limiti di legge. I controlli sul territorio crotonese proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il pieno rispetto delle nuove disposizioni in materia di sicurezza.