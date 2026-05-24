Crotone, incidente sulla SS 106: un morto e un ferito al bivio di Papanice

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Sulla Statale 106 a Crotone al bivio di Papanice, un violento incidente in moto provoca un morto e un ferito grave, bloccando totalmente il traffico.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 24 maggio 2026 lungo la Strada Statale 106, nel territorio comunale di Crotone. Lo scontro ha coinvolto una motocicletta con a bordo due persone, colpita in modo estremamente violento all’altezza del bivio per la frazione di Papanice. L’allarme è scattato poco dopo le 10.15, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e il personale sanitario del 118, che hanno iniziato le delicate manovre di assistenza ai passeggeri del veicolo a due ruote.

Un decesso e un ferito grave

Le condizioni dei due occupanti della motocicletta sono apparse subito critiche ai primi soccorritori giunti sul posto. I medici hanno prestato le prime cure al passeggero rimasto ferito, provvedendo a immobilizzarlo per consentire il successivo trasferimento d’urgenza in ambulanza verso il presidio ospedaliero cittadino. Per l’altro uomo a bordo del mezzo, purtroppo, le prolungate manovre di rianimazione cardiopolmonare eseguite dall’équipe sanitaria non hanno dato l’esito sperato. Nonostante gli sforzi dei sanitari, per il conducente non è rimasto altro che constatare il decesso a causa dei traumi riportati.

Rilievi e viabilita bloccata sul tratto

La gestione della viabilità stradale e la messa in sicurezza dell’arteria ionica sono state coordinate dagli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno avviato i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e ad accertare eventuali responsabilità. A causa dell’incidente, la circolazione sulla Strada Statale 106 ha subito pesanti ripercussioni, rimanendo completamente bloccata in entrambe le direzioni di marcia. Le forze dell’ordine e il personale stradale hanno istituito deviazioni obbligatorie per smaltire le lunghe code di automobilisti in attesa del ripristino della normale carreggiata.