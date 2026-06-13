Isola Capo Rizzuto, apprensione per la scomparsa di una giovane

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Ore di apprensione a Isola Capo Rizzuto per la scomparsa di una giovane Nicoletta Anamaria Domide, appello anche della sindaca Maria Grazia Vittimberga

ISOLA CAPO RIZZUTO – Sono ore di grande apprensione a Isola Capo Rizzuto per la scomparsa di una ragazza di 14 anni, Nicoletta Anamaria Domide. Della giovane si sono perse le tracce nella mattinata di oggi, sabato 13 giugno, in circostanze che hanno subito attivato la macchina dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito finora, la quattordicenne era uscita di casa per recarsi a scuola, dove avrebbe dovuto sostenere le prove dell’esame di terza media. La ragazza ha effettivamente raggiunto l’istituto scolastico ma, poco dopo, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce e non rientrando più alla propria abitazione.

I genitori, non vedendola tornare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul caso sono già attive le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia di Stato, che stanno setacciando il territorio e verificando ogni possibile segnalazione o filmato delle telecamere di sorveglianza della zona.

Per stringere i tempi e ampliare il più possibile la rete delle ricerche, è intervenuta direttamente anche la sindaca Maria Grazia Vittimberga, diffondendo un appello urgente tramite i propri canali social. «Questa ragazza si chiama Domide Nicoletta Anamaria, ha 14 anni ed è residente a Isola Capo Rizzuto. Questa mattina è uscita di casa per andare a sostenere gli esami di terza media, è arrivata a scuola e poi si è allontanata, non facendo più rientro a casa. I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie».